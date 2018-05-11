«Зенит» согласился отпустить итальянского тренера

Итальянский тренер Роберто Манчини достиг договоренности с руководством «Зенита» об обоюдном расторжении контракта. Об этом сообщает Football Italia.

Ожидается, что уже в понедельник 53-летний итальянец официально перестанет быть главным тренером «Зенита». Новым назначением для Манчини итальянские СМИ называют пост главного тренера сборной Италии.

8 мая сообщалось, что Манчини согласился пойти на понижение зарплаты ради работы в сборной. Единственным препятствием в подписании контракта называлось нежелание итальянской стороны выплатить неустойку «Зениту» за досрочное расторжение трудового договора с Манчини.

С приходом Манчини питерский клуб отметился активной работой на трансферном рынке, приобретя футболистов на сумму более 80 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Итальянец возглавляет Зенит с 1 июня 2017 года. Манчини известен по своей работе в клубах серии A «Лацио» и «Интернационале», в английском «Манчестер Сити» и турецком «Галатасарае».

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