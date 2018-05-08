Тренер «Зенита» согласился возглавить сборную Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился о работе в сборной Италии, согласившись на понижение зарплаты. Об этом сообщает Football Italia.

По версии издания, препятствием для итальянской стороны были финансовые запросы Манчини. Бюджет, рассчитанный на весь штаб сборной, составляет 5 миллионов евро — столько же, сколько получает один Манчини, возглавляя питерский клуб. Тем не менее итальянец пошел на понижение зарплаты до 2 миллионов евро ради работы наставником национальной сборной.

Назначение Манчини пока не подтверждено. Сообщается, что итальянская сторона не готова выплачивать компенсацию за досрочное расторжение его контракта с «Зенитом».

Несмотря на активную трансферную политику — клуб потратил на новых игроков более 80 миллионов евро — «Зенит» под руководством Манчини потерял шансы попасть в зону Лиги чемпионов в нынешнем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги.

Манчини возглавляет Зенит с 1 июня 2017 года.Также итальянский специалист известен по своей работе в клубах серии A «Лацио» и «Интернационале», в английском «Манчестер Сити» и турецком «Галатасарае».

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