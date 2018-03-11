Тренер «Зенита» получил игроков на 100 миллионов долларов и захотел еще

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини заявил, что просил руководство клуба купить ему игроков, «способных забивать». Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы столкнулись с проблемой еще в прошлом году — голы забивает исключительно Кокорин. Больше забивать некому. Наша зависимость от него — это большая проблема. Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали, поэтому это длится уже не первый месяц», — отметил Манчини.

Итальянец не в первый раз жалуется на состав своей команды. Отвечая на вопрос о том, сколько футболистов ему нужно, чтобы быть спокойным, специалист заявил: «Ну что делать, если у нас некому забивать, кроме Кокорина? И я не жалуюсь, я отвечаю на ваши вопросы. А жалуетесь как раз вы на то, что я якобы жалуюсь».

В последнем матче, который прошел 11 марта, «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» — 0:0. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Летом 2017 года «Зенит» приобрел футболистов на общую сумму около 100 миллионов долларов. В частности, состав команды пополнили пятеро аргентинцев. Тогда же в Санкт-Петербург переехал Манчини. Этой зимой в клуб перешли полузащитник Магомед Оздоев и защитник Эльмир Набиуллин.

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