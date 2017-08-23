«Зенит» купил пятого аргентинца за лето

Санкт-петербургский «Зенит» и аргентинский «Индепендьенте» достигли договоренности о переходе в российский клуб полузащитника Эмилиано Ригони. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Соглашение рассчитано на четыре года. Финансовые подробности сделки не уточняются.

24-летний Ригони выступал за «Индепендьенте» с 2016 года, за это время сыграл 47 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал семь результативных передач.

Ригони — пятый аргентинец, перешедший в «Зенит» этим летом. До него к команде присоединились хавбек Леандро Паредес из итальянской «Ромы», форвард Себастьян Дриусси из аргентинского «Ривер Плейта», защитник Эмануэль Маммана, выступавший за французский «Лион», и полузащитник Матиас Краневиттер, игравший за мадридский «Атлетико».

По данным портала Transfermarkt, российский клуб потратил на эти трансферы 62 миллиона евро.