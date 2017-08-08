«Зенит» купил четвертого аргентинца за лето

Игрок сборной Аргентины по футболу Матиас Краневиттер перешел из мадридского «Атлетико» в петербургский «Зенит». Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на четыре года. Финансовые подробности контракта и сумма трансфера не раскрываются.

Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды в «Севилье», за которую провел 31 матч, не отметившись результативными действиями. На счету хавбека восемь встреч в составе сборной Аргентины, вместе с которой он завоевал серебряные медали на Кубке Америки-2016.

Ранее этим летом в «Зенит» перешли три аргентинца: хавбек Леандро Паредес из итальянской «Ромы», форвард Себастьян Дриусси из аргентинского «Ривер Плейта» и защитник Эмануэль Маммана, выступавший за французский «Лион». По данным портала Transfermarkt, российский клуб потратил на эти трансферы 54 миллиона евро.