В Смольном сообщили об очередном возвращении «Зенита» на старый стадион

Футбольный клуб «Зенит» на некоторое время может вернуться на свой старый стадион «Петровский» из-за необходимости провести ремонтные работы на новой арене «Санкт-Петербург». Об этом сообщает АБН со ссылкой на правительство города.

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В Смольном отметили, что представители подрядной организации «Метрострой» в ближайшее время займутся протечками раздвижной крыши. Сколько времени потребуется на ремонт, не уточняется. После устранения неполадок город передаст стадион в собственность «Зениту».

Президент команды Сергей Фурсенко в интервью «Р-Спорт» опроверг заявления Смольного, отметив, что «Зенит» будет играть только на новом стадионе.

О протекающей на новой арене крыше сообщалось неоднократно. В последний раз это произошло в воскресенье, 6 августа, во время матча четвертого тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (5:1).

В начале мая этого года сине-бело-голубые были вынуждены покинуть сданный в эксплуатацию в конце 2016-го «Санкт-Петербург» из-за проблем с газоном.