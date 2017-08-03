Новичок «Зенита» посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Аргентину

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес посоветовал россиянам воздерживаться от поездок в Аргентину. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В Аргентине есть как спокойные районы, так и такие, куда лучше не заходить. Со мной никогда криминальных историй не случалось, хотя в детстве я жил в не самом спокойном районе. Со временем наша семья переехала уже в более безопасное место. Ехать ли туристам в Аргентину? Лучше остаться в России», — сказал Паредес.

23-летний игрок перешел в «Зенит» летом 2017 года из итальянской «Ромы». Россияне заплатили за переход футболиста 23 миллиона евро.

С 2015 года Паредес провел 54 матча за «Рому» и забил четыре мяча. 13 июня он дебютировал за сборную Аргентины в товарищеском матче с командой Сингапура, отметившись голом и результативной передачей.