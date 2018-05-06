«Зенит» закупился футболистами на 80 миллионов евро и не попал в Лигу чемпионов

Санкт-петербургский «Зенит» потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов после 29 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

6 мая московский ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» со счетом 6:0. После этой победы московский клуб остался на третьем месте в чемпионате, имея в активе 55 очков, и оказался недосягаемым для «Зенита».

При любом исходе матчей последнего тура петербургская команда не сможет подняться выше четвертого места и не попадет в Лигу чемпионов. ЦСКА может потерять третье место и не выйти в европейский турнир, если проиграет в последнем туре, а «Краснодар» одержит победу. В этом туре ЦСКА дома примет махачкалинский «Анжи», а «Краснодар» встретится с казанским «Рубином».

Летом 2017 года «Зенит» приобрел футболистов на общую сумму около 100 миллионов долларов (83 миллиона евро). В частности, состав команды пополнили пятеро аргентинцев. Тогда же в Санкт-Петербург переехал тренер Роберто Манчини. Зимой 2018-го в клуб перешли полузащитник Магомед Оздоев и защитник Эльмир Набиуллин.

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