Требовавший купить нападающих тренер «Зенита» помечтал о Роналду и Месси

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после чемпионата России с «Анжи» (1:0) заявил, что атакующие проблемы команды можно было бы решить с помощью покупки нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Слова специалиста приводит «Р-Спорт».

Тренер раскритиковал форварда питерцев Антона Заболотного, который не забивал с ноября. Он заявил, что мальчики, подающие мячи, смогли бы реализовать моменты, которые были у него и Себастьяна Дриусси.

«Мягко говоря, мне все равно, что думает Заболотный. Воспринимает ли он на свой счет или нет (посыл о мальчиках, подающих мячи). Я с ним работаю на тренировках. Он и Дриусси — молодые ребята с небольшим опытом. Им надо улучшаться с каждым днем. С футбольной точки зрения они еще маленькие мальчики. Чтобы улучшить атакующую линию "Зенита", надо было взять Месси или Криштиану Роналду», — заявил Манчини.

Встреча с «Анжи» состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дриусси.

В марте Манчини рассказал, что просил руководство клуба купить ему игроков, «способных забивать». Он посетовал на то, что приносить результат может только Александр Кокорин, который в настоящий момент травмирован.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» забил 35 мячей в 25 встречах. Команда с 45 очками идет на третьем месте.

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