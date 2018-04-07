Незабивающему нападающему «Зенита» предложили окропить бутсы святой водой

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал игру нападающего санкт-петербургского клуба Антона Заболотного в эфире телеканала «Наш футбол».

«Заболотному надо взять в церкви святой воды и полить себе на бутсы», — заявил Радимов, отметив, что форварду не хватает везения.

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Заболотный не забивал в Российской футбольной премьер-лиге с 2017 года. В последний раз он отличился 4 ноября в матче с «Краснодаром». Тогда форвард выступал за «Тосно» из Ленинградской области. В «Зенит» он перешел зимой 2018 года.

После товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) телеведущий Василий Уткин раскритиковал игру Заболотного. «Деревянный чурбан неправильной формы произведет больше касаний мяча в игре сборной России, чем Заболотный», — заявил Уткин.

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