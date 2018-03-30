Фанатам «Зенита» пожаловались на высокую стоимость Смолова

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Федор Смолов

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова хотел видеть в составе главный тренер клуба Роберто Манчини, но стоимость игрока оказалась слишком высокой. Слова функционера передает «Спорт-Экспресс».

«Манчини хотел Смолова, но он очень дорогой, мы не могли потянуть его сумму. Приобретение Смолова стоило бы нам 40 миллионов евро», — заявил Фурсенко на встрече с болельщиками. Он также отметил, что указанная им цифра названа с учетом стоимости самого трансфера, а также трат на зарплату и агентские выплаты.

На высказывание Фурсенко отреагировала агентская фирма ProSports Management, представляющая интересы нападающего «Краснодара». На официальном Twitter-аккаунте компании появилась публикация, в которой говорится, что краснодарский клуб требовал за нападающего всего 15 миллионов евро. «Агентскую комиссию мы даже не обсуждали, но никогда не осмелились бы попросить больше, чем 10 процентов», — говорится в заявлении.

29 марта появилась информация о том, что 28-летний Смолов планирует перейти в английский «Вест Хэм Юнайтед». Зимой пресса также сообщала об интересе англичан к фигуре нападающего.

Также в январе «Зенит» пытался включить полузащитника Юрия Жиркова в сделку по приобретению Смолова у «Краснодара». Другим вариантом был обмена нападающего на другого футболиста Зенита — Артема Дзюбу.

Смолов выступает в составе «Краснодара» с сезона 2015/2016. В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги нападающий возглавляет список бомбардиров, имея в своем активе 12 забитых голов.

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