Спорт
 
Последние новости
Госдеп возмутился ответу Москвы на высылку российских дипломатов
Создана программа для слежки за пользователями WhatsApp
Lockheed Martin заподозрили в создании действующего термоядерного реактора
Британец пристал к гусю и поплатился
Порносайт пристыдил любителей порномести
В Волоколамском районе введут режим ЧС из-за мусорного полигона «Ядрово»
МЧС завершило разбор завалов «Зимней вишни» в Кемерове
Россия созывает внеочередную сессию ОЗХО из-за дела Скрипаля
Дочь Скрипаля заговорила

Английский клуб захотел купить Смолова

Перейти в «Мою Ленту»
Федор Смолов

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов собирается оформить переход в английский клуб «Вест Хэм Юнайтед» до старта чемпионата мира в России. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, стоимость трансфера форварда оценивается в районе 10-13 миллионов фунтов стерлингов (около 11,4-14,85 миллиона евро). Английские журналисты отмечают, что в приобретении Смолова также заинтересован французский «Марсель», однако сам футболист хочет переехать в Лондон.

26 марта Смолов пожаловался на нежелание иностранных клубов приобретать футболистов из России. По мнению нападающего, за рубежом о российских спортсменах сложилось предубеждение. Россиян считают хмурыми и закрытыми.

В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги Смолов принял участие в 16 матчах за «Краснодар», в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russia striker Fyodor Smolov wants to join West Ham before the World Cup
Смолов столкнулся с нежеланием топ-клубов брать русских
Смолов объяснил молчание российских футболистов фразой «никто и не играл»
Другие материалы рубрики
Спорт00:0029 марта
Станислав Черчесов

О царях и клоунах

Главные конфликты футбольной сборной России
13:5022 марта

В биатлоне обнаружились лесбиянки

22:3029 марта

СКА и ЦСКА забросили девять шайб на двоих

20:0929 марта

Фигуристка Медведева нашла новую работу

Спорт00:0915 марта

Дед Жозе

Моуринью привык к большим деньгам, но разучился побеждать
19:0129 марта

Российский арбитр поработает на чемпионате мира по футболу

18:1429 марта

Автор неудачного бюста Роналду попробовал еще раз

19:4121 марта

Загитова упустила лидерство на чемпионате мира

Спорт00:0117 марта

Водка со льдом

Он был надеждой советского хоккея, но неудачи и запои убили его
16:5729 марта

У Родченкова обнаружились другие клиенты

16:0729 марта

Российские регбисты послушали советский гимн и разгромили Германию

16:2422 марта

Черчесов рассказал о насытившемся русской кровью допинг-офицере

Россия
«Детские смерти — это настоящий шок»
Почему траур стал единственным выходом для россиян
Тушивший пожар в ТЦ «Зимняя вишня» спасатель объяснил действия коллег
«Мы должны собрать свой народный суд»
Что говорили родители погибших детей на митинге в Кемерове: репортаж «Ленты.ру»
Найден очаг возгорания в торговом центре «Зимняя вишня»
«Это просто ужас...»
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Расшифровка встречи кемеровских родителей со спасателями
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Все материалы
Мир
В тени кебабов
Мигранты захватили шведский город. Их боятся даже бабушки
Состояние дочери Скрипаля улучшилось
Трамп перепутал стены на границе с Мексикой и оконфузился
Северная Корея не заметила собственного призыва отказаться от ядерного оружия
Израильские истребители обманули российские радары в Сирии
МИД обвинил Британию в экспериментах над людьми
Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне
Все материалы
Бывший СССР
Не туда попали
Европа отправила беженцев в Прибалтику. Они жгут женщин и хотят сбежать
В ДНР ответили на обвинения в применении лазерного оружия
Украина отказалась выдавать автора фейка о 300 погибших в Кемерове
Украинских полицейских сошлют в Донбасс из-за песни Газманова
Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
В Киеве почтили память погибших в Кемерове
Украина предложила России заключить новый договор о дружбе
Все материалы
Экономика
Морская болезнь
Почему российские корабли поплыли на Украину
«Роснано» Чубайса впервые заплатит России
«Нафтогаз» захотел тепла и назвал «Газпром» котиком
Россия осталась без ученых и специалистов
Поехали!
Сайт объявлений Avito решил заняться доставкой
Евгений СивковНа волне экстремизма
Борец с налогами оказался за чертой закона
Стиральные порошки оказались бесполезными
Все материалы
Силовые структуры
«Пора сажать!»
Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Полиция по всей России платит дань начальству. Иначе не выжить
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Членов «Христианского государства» отправили в колонию за поджог автомобилей
Прокурор запросил для полковника СК 15 лет колонии за многомиллионные взятки
Суд заочно арестовал автора фейка о 300 погибших в Кемерове
Главного вора России отправили в колонию
Все материалы
Наука и техника
«Все бросить или делать свое»
В России роняют ракеты и спутники. Но есть и те, кто вкладывает в космос душу
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Русские монстры
Паровые гиганты и огромные машины на первых цветных снимках Российской империи
В МГУ узнали время прихода
Объявлена дата пуска новейшей ракеты SpaceX
Пуск ракеты с российского истребителя попал на видео
Раскрыты подробности полета российских боевых самолетов к Северной Америке
Все материалы
Спорт
Станислав ЧерчесовО царях и клоунах
Главные конфликты футбольной сборной России
Английский клуб захотел купить Смолова
СКА и ЦСКА забросили девять шайб на двоих
Фигуристка Медведева нашла новую работу
Российский арбитр поработает на чемпионате мира по футболу
Автор неудачного бюста Роналду попробовал еще раз
У Родченкова обнаружились другие клиенты
Все материалы
Культура
Малыши на драйве
Бессонница, страх перемен и другие проблемы детства
«Тревога глубоко подавленного гея»
За что автор самой жуткой картины Америки чуть не лишился уха
«Сталинский прихвостень»
Горький ссорился с Лениным и оправдывал репрессии, а теперь никому не нужен
Крис Браун снова принялся душить женщин
У музыканта R Kelly нашли секс-темницу для 14-летних «питомиц»
Названа причина смерти Анофриева
Названы лучшие в истории фильмы по видеоиграм
Все материалы
Интернет и СМИ
«С чего это я должен их жалеть?»
Российские и украинские блогеры устроили пляски на костях погибших в Кемерове
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Жизнь зла
Российские арестанты, горящая Америка и арабы на цепи глазами лучших фотографов
Украинский пранкер нажился на слухах о 300 погибших в Кемерове
Мошенники заработали миллион на сбое Telegram
Глава Apple разрешил смотреть порно
Российский журналист перехитрил украинского пранкера Вольнова
Все материалы
Ценности
Короли декаданса
Секс-символы эпохи большого кино, широких брюк и Великой депрессии
Арабов временно лишили модных брендов
Международная ювелирно-часовая выставка в Базеле
BaselWorld-2018 в цифрах и фактах
Любимый бренд гопников потерпел фиаско
29-летняя чернокожая модель оказалась 40-летней белой женщиной
Виктория Бекхэм напомнила миру о клетчатой сумке из 90-х
Невеста принца Гарри сэкономит на свадебном платье ради Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Туристка заявила о снятом на видео лох-несском чудовище с детенышами
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
В Сочи выпал оранжевый снег
Израильтяне снесли подаренный россиянами памятник
Все материалы
Из жизни
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Человек, который продал Луну
Мир будущего Маска, шутки Шварценеггера и вагончик вибраторов: репортаж с SXSW
Пенсионера из Китая прославила внешность 30-летнего
Китаец передвинул трехэтажный дом
Умирающий британец решил повеселиться на собственных поминках
Британец разбил роскошный Ferrari зятя-футболиста через три часа после покупки
Все материалы
5 фактов о новой Toyota RAV4
Чем удивил японский бестселлер, который так ждут в России
В погоню за ветром
Mercedes-Benz обновил самый быстрый C-класс
Тест: сколько стоили «Волги» и «Жигули» в СССР?
Разбираемся в ценах советских машин
Пять неизвестных фактов про новый VW Touareg
Самые важные особенности нового «Туарега» во всех подробностях
Renault и Nissan задумали стать единым автопроизводителем
Skoda назвала цену кроссовера Kodiaq российской сборки
В США выставили на продажу ВАЗ-2101 за 10 тысяч долларов
Все материалы
Печатный орган
Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Работающие москвичи стали реже умирать
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Все материалы