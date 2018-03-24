Смолов объяснил молчание российских футболистов фразой «никто и не играл»

Нападающий сборной России Федор Смолов объяснил отказ российских игроков от общения с журналистами после поражения от сборной Бразилии (0:3). Слова форварда передает корреспондент «Ленты.ру».

«Никто из игроков не общался с прессой? Так никто не играл», — сказал Смолов журналистам в микст-зоне после игры, которая состоялась 23 марта в «Лужниках».

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Высказывание нападающего ряд журналистов посчитал неприемлимым. В частности, Игорь Рабинер в Twitter раскритиковал Смолова, отметив, что «не хотел бы слышать из его уст аналогий между отсутствием игры и интервью после нее».

Российская команда под руководством Станислава Черчесова крупно уступила сборной Бразилии. Голы на счету Миранды, Коутиньо и Паулиньо. Впереди у россиян еще одна товарищеская встреча. Матч против сборной Франции пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта.

В составе российской команды 28-летний Смолов провел 29 матчей и забил 11 мячей.

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