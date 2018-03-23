Назван фаворит матча Россия — Бразилия

Букмекеры bwin считают, что фаворитом матча между Россией и Бразилией станут южноамериканцы. По прогнозам футбольных аналитиков, вероятность их победы составляет 62,5 процента (коэффициент 1.60).

Ничья, по мнению букмекеров, выглядит менее вероятной и оценивается коэффициентом 3.70. Вероятность того, что успех будет на стороне российской команды, исчисляется в 17,4 процента (5.75).

Однако, подчеркивают эксперты, футбол хорош своей непредсказуемостью: Бразилия всегда считается фаворитом в матчах с Россией, однако далеко не всегда побеждает.

Товарищеский матч между сборными пройдет на московском стадионе «Лужники» 23 марта. Встреча с бразильцами — одна из четырех оставшихся у россиян перед стартом домашнего чемпионата мира. Также подопечные Станислава Черчесова сыграют с Францией (27 марта), Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня).

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