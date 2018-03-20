Модельер Зайцев раскритиковал новую форму футбольной сборной России

Модельер Вячеслав Зайцев выступил с критикой в адрес внешнего вида нового комплекта формы сборной России по футболу, представленной во вторник, 20 марта. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Посмотрел новую гостевую форму России. Обыкновенная майка, ничего особенного в ней нет. На тех фотографиях, которые сейчас в сети, сидит плохо. Блекло очень выглядит принт», — сказал Зайцев.

Вдохновлена стилем улиц. Наша новая гостевая форма от @adidasrussia. Заказать свою уже можно по ссылке из профиля. #ясоздаю #СборнаяРоссии Фото опубликовано @teamrussia

Комплект гостевой формы был представлен техническим спонсором национальной команды adidas. «Вдохновлена стилем улиц», — гласит подпись фотографий в Instagram.

В настоящий момент сборная России готовится к товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно. Встреча с бразильцами состоится на московском стадионе «Лужники», с французами россияне сыграют в Санкт-Петербурге.

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира команда Станислава Черчесова сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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