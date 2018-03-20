Бразильский футболист приехал в Россию и заговорил по-русски

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро заявил, что знает два слова на русском языке. Слова спортсмена передает «Чемпионат.com».

«По-русски могу сказать: "Водка, борщ". Вообще, культура России мне не очень хорошо знакома, если честно», — заявил Каземиро.

Бразилец 23 марта в составе сборной сыграет в товарищеском матче с командой России. Он отметил, что не может выделить никого в составе соперника. «Знаю, что у россиян сильная сборная, боевая команда», — подчеркнул полузащитник.

Встреча с бразильцами — одна из четырех оставшихся у россиян перед стартом домашнего чемпионата мира. Также подопечные Станислава Черчесова сыграют с Францией (27 марта), Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня).

Мундиаль стартует 14 июня и продлится до 15 июля. В матче открытия сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Также в группу с хозяевами попали команды Уругвая и Египта.

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