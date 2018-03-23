Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»

Сборная Бразилии разгромила Россию в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 0:3. Все голы россияне пропустили во втором тайме. На 53-й минуте защитник Жоао Миранда забил первый мяч, спустя девять минут полузащитник Филиппе Коутиньо удвоил преимущество бразильцев, а окончательный счет установил хавбек Паулиньо.

Сборная России продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира. 27 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют с Францией, также они проведут встречи с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня).

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира команда Станислава Черчесова сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!