Смолов столкнулся с нежеланием топ-клубов брать русских

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о том, что столкнулся с нежеланием иностранных клубов приобретать игроков из России. Слова спортсмена передает Maxim Online.

«Сейчас клубы уровня Лиги чемпионов не горят желанием нас брать. Я с этим столкнулся в трансферное окно. Предложения были, но только в аренду с правом выкупа», — пояснил 28-летний нападающий. Он также отметил, что за рубежом о российских футболистах сложилось предубеждение. Россиян считают хмурыми и закрытыми.

«Обычное дело, когда тренер на просмотре говорит: "Я не хочу видеть русского в своей команде. Не берите его"», — добавил Смолов.

14 марта российский тренер Леонид Слуцкий, подписавший контракт с голландским «Витессом», выразил мнение, что приобретение его новым клубом игроков из России проблематично. Одной из причин Слуцкий назвал высокие финансовые запросы игроков Российской футбольной премьер-лиги.

Этой зимой сообщалось об интересе к Смолову со стороны клубов Английской премьер-лиги. В частности, кандидатуру россиянина рассматривали в «Вэст Хэм Юнайтед».

В сборной России лишь трое игроков представляют иностранные клубы. Это защитник Роман Нойштедтер из турецкого «Фенербахче», вратарь Владимир Габулов из бельгийского Брюгге и полузащитник Денис Черышев, выступающий в составе «Вильярреала».

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