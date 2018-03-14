Слуцкий рассказал о появлении россиян в составе его нового клуба

Российский тренер Леонид Слуцкий, подписавший контракт с голландским «Витессом», рассказал о том, появятся ли в его новой команде футболисты-соотечественники. Об этом в среду, 14 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

В «Витессе» уже играет россиянин Вячеслав Караваев. Приобретение голландским клубом других футболистов из России Слуцкий назвал проблематичным.

«Все-таки уровень зарплат "Витесса" и ведущих клубов РФПЛ сильно отличается. Так что, на мой взгляд, появление российских игроков маловероятно», — отметил специалист.

О подписании контракта со Слуцким было объявлено 12 марта. Тренер приступит к работе с сезона 2018/2019.

Предыдущим клубом Слуцкого был английский «Халл Сити». Россиянин не справился с поставленной руководством задачей вывести клуб из Чемпионшипа в Премьер-лигу и был уволен.

Наибольших успехов специалист достиг во время работы в московском ЦСКА. Под руководством Слуцкого красно-синие трижды становились чемпионами России.

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