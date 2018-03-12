Слуцкого взяли на работу

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, последним местом работы которого был английский клуб «Халл Сити», возглавит голландский «Витесс». Об этом сообщается на сайте клуба.

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«Слуцкий известен своей тактической изобретательностью, вниманием к деталям и четкими мыслями о стиле игры. Его приезд —возможность для "Витесса". Я рад, что мы подписали такого специалиста. У него достаточно опыта в международных матчах: в качестве тренера национальной команды и в Еврокубках», — заявил технический директор «Витесса» Марк Ван Хинтум.

Функционер отметил, что руководство, выбирая нового тренера, делало акцент на профессиональные качества, не обращая внимания на национальность. Контракт россиянина с голландским клубом рассчитан на два года. Слуцкий приступит к работе с сезона 2018/2019.

Информация о возможном переезде Слуцкого в Нидерланды появилась 7 марта. Помимо «Халла», за свою карьеру российский тренер успел поработать в московском ЦСКА, ныне расформированном клубе «Москва» и в самарских «Крыльях Советов». 46-летний специалист возглавлял сборную России на чемпионате Европы по футболу 2016 года.

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