Отказ «вечно пьяного на вид» Слуцкого от алкоголя сочли необычным для русского

Голландский тренер Роберт Маскант оценил назначение российского специалиста Леонида Слуцкого на пост наставника футбольного клуба «Витесс». Слова эксперта приводит портал vi.nl.

«Я выступаю за то, чтобы в Голландии работали свои тренеры, но в чемпионате руководствуются качествами специалиста. Слуцкий — хороший тренер, он добился успеха в России. Не удивлюсь, если в ближайшее время в "Витессе" появятся восемь или девять россиян», — заявил Маскант.

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Он также оценил внешний вид Слуцкого. «Слуцкий выглядит вечно пьяным, но, насколько я знаю, он совсем не употребляет алкоголь. Это необычно для русского», — заметил Маскант.

Ранее 11 марта технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум заявил, что Слуцкий выбрал эту команду. В интервью De Telegraaf он отметил, что заполучить такого специалиста без связей было бы невозможно.

Последним местом работы российского специалиста был английский «Халл Сити». Перед ним была поставлена задача вывести клуб из Чемпионшипа в Премьер-лигу, однако за несколько месяцев команда опустилась на дно турнирной таблицы. Из-за неудовлетворительных результатов Слуцкий был уволен. До этого он тренировал московский ЦСКА. Под его руководством команда стала трехкратным чемпионом России.

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