Слуцкий нашел новую работу

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с футбольным клубом «Ростов». Об этом сообщается на сайте команды.

Специалист будет консультировать тренеров и руководство детско-юношеских команд «Ростова». «Еще в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд и рады, что пришли к соглашению. Леонид Викторович – специалист с именем и опытом. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Материалы по теме Пора домой: Слуцкого уволили из «Халл Сити» Первый российский тренер в Англии отправил команду на дно и лишился работы

«Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента "Ростова". Соглашение с "Ростовом" — хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами Академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе», — отметил Слуцкий.

25 января Слуцкий провел учебно-методический семинар с тренерами Академии «Ростова». Тренер рассказал о методиках работы в детском и профессиональном футболе.

В 2017 году он возглавлял клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», однако в декабре был уволен. До этого Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!