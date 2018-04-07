Фанаты «Зенита» встретили овацией гол в ворота своей команды

Болельщики «Зенита» аплодисментами отметили гол в ворота своей команды во время матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром». Видеозапись опубликовал журналист Георгий Чернов в своем Twitter-аккаунте.

На 22-й минуте полузащитник Олег Шатов открыл счет во встрече. Его гол фанаты хозяев встретили овациями. Игрок принадлежит «Зениту», однако до конца сезона-2017/2018 находится в аренде в «Краснодаре».

Встреча завершилась со счетом 1:2.

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