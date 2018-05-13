Спорт
 
Последние новости
«Кинжал» назвали главным убийцей американских авианосцев
Стали известны подробности о личности парижского террориста-чеченца
Зарплаты российских футболистов сочли результатом тяжелого труда
Американцы испугались за военную базу в Сирии
Китай начал испытывать первый авианосец собственной разработки
Украинский боксер Ломаченко установил рекорд и стал чемпионом мира
Парижский террорист оказался выходцем из Чечни
В США сравнили свое гиперзвуковое оружие с российским
Переводчик назвал победительницу «Евровидения» коровой и подставил Нетаньяху
Новости партнеров

«Зенит» избавился от тренера-транжиры

Перейти в «Мою Ленту»
Роберто Манчини

Руководство санкт-петербургского «Зенита» достигло соглашения о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Роберто Манчини. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с итальянцем расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

12 мая издание Football Italia сообщило, что Манчини покинет «Зенит» ради работы со сборной Италии. По информации портала, специалист отказался от положенных ему по контракту с петербургским клубом 13 миллионов евро.

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года. С приходом тренера санкт-петербургский клуб отметился активной работой на трансферном рынке, купив футболистов на сумму более 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Манчини также работал в клубах серии A «Лацио» и «Интернационале», в английском «Манчестер Сити» и турецком «Галатасарае».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тренер «Зенита» променял миллионы евро на работу в Италии
«Зенит» согласился отпустить итальянского тренера
«Зенит» закупился футболистами на 80 миллионов евро и не попал в Лигу чемпионов
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«Мой друг был охотником за головами. Я пару раз ему помогал»

Легендарный судья ММА о подпольных драках, русских бойцах и обмане Емельяненко
09:47Сегодня

Украинский боксер Ломаченко установил рекорд и стал чемпионом мира

21:03 5 мая

Александр Емельяненко нокаутировал бразильца за два раунда

11:44Сегодня

Зарплаты российских футболистов сочли результатом тяжелого труда

Спорт00:0511 мая
Евгения Медведева

«Свободы у нее не было»

Медведева покинула Россию ради канадца. Он поведет ее к золоту Олимпиады
23:4012 мая

Россия переиграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

22:48 5 мая

Английский клуб повторил достижение 118-летней давности

00:49Сегодня

Российского вратаря уговорили сменить футбольное гражданство

Спорт00:01 3 мая

«Мы все напились и сделали по-настоящему большую глупость»

Почему сборная Англии уже более полувека не может выиграть хоть что-то
20:0212 мая

В России вступились за оставшегося без визы разоблачителя допинга

10:01 6 мая

Ибрагимович снес соперника ударом локтя и был прощен

21:3712 мая

Появилось видео беспорядков на 57-тысячном стадионе в Германии

Россия
«Пока дедка в запое»
Что забыл в русской глухомани косматый священник-панк
В Петербурге появилась багровая река
«Лизнул промежность — сначала чуть горчило»
Он сходил в легальный бордель в Москве. Рука вошла до середины предплечья
Тамплиеры открестились от ограбления петербургских казаков
«Мы бьемся. Вам на радость»
Путин вывел на лед 20 тысяч россиян и забил пять голов. Репортаж «Ленты.ру»
В Екатеринбурге опять начали взрывать телебашню
Назван возраст самого старого пенсионера России
Все материалы
Мир
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Умер маньяк-расчленитель Деннис Нильсен
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Париже
Учительница языка жестов совратила 15-летнюю ученицу и избежала тюрьмы
Мужчина напал с ножом на прохожих в Париже и убил двух человек
Появилось фото «любезной» слежки российского фрегата за американским авианосцем
Все материалы
Бывший СССР
Латвийские солдаты во время ежегодных военных ученийБроня крепка
США везут в Прибалтику военных и оружие. На кого его направят?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории
На Украине воссоздали планируемый Савченко теракт
В Тбилиси прошли обыски и начались беспорядки
Жителей Туркмении лишат семерок в автомобильных номерах
Савченко лишилась адвокатов и 17 килограммов
Все материалы
Экономика
Деды поднимали
Они делают деньги на патриотизме и скорби. Им не стыдно
Германии предрекли захват газового рынка из-за «Северного потока-2»
Санкции и Путин спутали планы правительства
Австралия ограничит расчеты наличными
Газопровод в обход России запустят в День России
На Украине вычислили хитрость для обхода антироссийских санкций
Названы регионы с самой доступной мобильной связью
Все материалы
Силовые структуры
Черный полковник
Он ловил бандитов и маньяков после войны. С него писали и Жеглова, и Шарапова
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Бессмертный полк» в Москве избавили от террористов
Украинцы поплыли рыбачить и стали уловом ФСБ
Напавшего на ведущую «Эха Москвы» отправили в психбольницу
На жену полковника Захарченко завели дело о подделке доказательств
Все материалы
Наука и техника
Живые и мертвые
Потерянные снимки Великой Отечественной войны. Их не видел никто
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
На похороны Стивена Хокинга пригласят путешественников во времени
Китайский Су-35 прилетел в Россию
Второй российский МС-21 впервые полетел
Раскрыты сроки внедрения в России ядерных «Посейдонов»
Все материалы
Спорт
«Мой друг был охотником за головами. Я пару раз ему помогал»
Легендарный судья ММА о подпольных драках, русских бойцах и обмане Емельяненко
Украинский боксер Ломаченко установил рекорд и стал чемпионом мира
Зарплаты российских футболистов сочли результатом тяжелого труда
Россия переиграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Российского вратаря уговорили сменить футбольное гражданство
В России вступились за оставшегося без визы разоблачителя допинга
Появилось видео беспорядков на 57-тысячном стадионе в Германии
Все материалы
Культура
«Трудно не только двигаться, но и дышать»
Эти феминистки были содержанками и бросали мужей в тюрьмы
Переводчик назвал победительницу «Евровидения» коровой и подставил Нетаньяху
У британской участницы «Евровидения» отобрали микрофон на сцене
Объявлен победитель «Евровидения»
Самойлова объяснилась за провал на «Евровидении»
«Российский феминизм стремится не договориться, а заставить»
Чем плохи авторки и режиссерки
У звезды сериала «Сладкая жизнь» диагностировали рак
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вы что, хотите, чтобы эрекции у вас вообще не было?»
Газеты и журналы по-прежнему кто-то выписывает. В них печатают полную дичь
Телеканал по ошибке сообщил о теракте в Ницце с 80 жертвами
В сети подсчитали зарубежные вояжи Навального и позавидовали
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Рай для педофилов
Дети научились оголяться и танцевать ради лайков. За ними наблюдают незнакомцы
Государственным СМИ дадут дополнительные миллионы рублей
Поднявшего росгвардейца мужчину приняли за «выносившего мусор иностранца»
Все материалы
Ценности
General Augusto Pinochet, head of Chile's ruling military junta, holds a news conference at Santiago's War College on September 21, 1973. Pinochet states that neither the US nor any other foreign nation was involved in the coup d'etat that overthrew the Marxist government of President Salvador Allende.Кровавый генерал
Диктатор Пиночет убил президента и уничтожил тысячи чилийцев. Зато поднял страну
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Носи и сохрани
Во что христиане превратили моду
Швейцарцы вернули классические пилотские часы
Гламурные подонки
Секс-символы эпохи сладких мальчиков, айфонов и глянца
Меркель разозлила Карла Лагерфельда
Часы украсили золотыми рыцарями
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Россияне разгромили турецкий отель в День Победы
Россиянка погибла на экскурсии в Черногории
Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына
Пилот раскрыл секреты выживания в авиакатастрофе
Туристов заманят на Эверест едой
Работники психбольницы открыли «Турдом» и пошли в поход
Все материалы
Из жизни
«Тюрьма — место расслабления и комфорта»
Старики мечтают попасть за решетку. Там можно спрятаться от скуки и нищеты
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Американка захотела крови возлюбленного и послала ему 65 тысяч сообщений
Семья французов чудом спаслась от стаи гепардов
Гигантский кактус убил отдыхающую пенсионерку
Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки
Все материалы
Ожидания и реальность
Каким мог быть лимузин Путина
Тест-драйв нового Lexus NX
Выясняем, что изменилось в японском кроссовере после рестайлинга
Все факты о внедорожнике Rolls-Royce
Рассекречен самый роскошный «Роллс» для бездорожья
«Камри» на раме?
Длительный тест рамной Toyota Fortuner. Часть 1
Украшенный 360 бриллиантами и часами «Харлей» оценили в 112 миллионов рублей
Вольфганг Порше рассказал о своих самых любимых машинах
Дизайнер «ВАЗа» придумал внешность внедорожника Rolls-Royce
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы