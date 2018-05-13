«Зенит» избавился от тренера-транжиры

Руководство санкт-петербургского «Зенита» достигло соглашения о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Роберто Манчини. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с итальянцем расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

12 мая издание Football Italia сообщило, что Манчини покинет «Зенит» ради работы со сборной Италии. По информации портала, специалист отказался от положенных ему по контракту с петербургским клубом 13 миллионов евро.

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года. С приходом тренера санкт-петербургский клуб отметился активной работой на трансферном рынке, купив футболистов на сумму более 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Манчини также работал в клубах серии A «Лацио» и «Интернационале», в английском «Манчестер Сити» и турецком «Галатасарае».

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