Тренер «Зенита» променял миллионы евро на работу в Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет свой пост ради работы во главе сборной Италии. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, специалист отказался от положенных ему по контракту с петербургским клубом 13 миллионов евро. Он подпишет договор с Федерацией футбола Италии не позднее 16 мая.

Ранее Football Italia сообщала, что «Зенит» и Манчини договорились о расторжении контракта. Официальное объявление ожидается в понедельник, 14 мая. При этом ради работы в сборной Италии тренер пошел на понижение зарплаты.

Итальянец возглавляет «Зенит» с 1 июня 2017 года. С приходом Манчини питерский клуб отметился активной работой на трансферном рынке, приобретя футболистов на сумму более 80 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Манчини также известен по работе в клубах серии A «Лацио» и «Интернационале», в английском «Манчестер Сити» и турецком «Галатасарае».

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