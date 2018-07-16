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«Монако» сделал официальное предложение ЦСКА по переходу Головина

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Александр Головин

Футбольный клуб «Монако» сделал официальное предложение московскому ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Монако» сделал официальное предложение ЦСКА по Головину. Также на данный момент у клуба есть предложение от «Челси». Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где он продолжит карьеру», — сказал собеседник агентства.

10 июля сообщалось, что еще один клуб из Английской премьер-лиги, «Арсенал», захотел заполучить Головина.

Руководство московского клуба не расстанется с футболистом менее чем за 35 миллионов евро. Сам Головин пока не определился с будущим.

Футболист вместе со сборной России завершил выступление на чемпионате мира 2018 года, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В составе сборной России Головин в четырех играх отличился одним голом и двумя результативными пасами.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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