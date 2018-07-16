«Монако» сделал официальное предложение ЦСКА по переходу Головина

Футбольный клуб «Монако» сделал официальное предложение московскому ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«Монако» сделал официальное предложение ЦСКА по Головину. Также на данный момент у клуба есть предложение от «Челси». Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где он продолжит карьеру», — сказал собеседник агентства.

10 июля сообщалось, что еще один клуб из Английской премьер-лиги, «Арсенал», захотел заполучить Головина.

Руководство московского клуба не расстанется с футболистом менее чем за 35 миллионов евро. Сам Головин пока не определился с будущим.

Футболист вместе со сборной России завершил выступление на чемпионате мира 2018 года, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В составе сборной России Головин в четырех играх отличился одним голом и двумя результативными пасами.

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