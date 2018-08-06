На провалившего ЧМ-2018 Смолова нашелся покупатель

Руководство московского «Локомотива» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники рассчитывают потратить на трансфер 28-летнего нападающего 9 миллионов евро. Помимо Смолова, другим кандидатом на усиление атакующей линии «Локомотива» является колумбиец Карлос Бакка, права на которого принадлежат «Милану».

После ЧМ-2018 оценочная трансферная стоимость Смолова упала. Портал Transfermarkt до турнира оценивал российского нападающего в 16 миллионов евро, после него — в 14 миллионов евро.

Смолов выходил на поле во всех пяти играх сборной России на домашнем чемпионате мира, однако ни разу не сумел поразить ворота соперников. Нападающий попытался исполнить «удар Паненки» в серии послематчевых пенальти против Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 и не сумел обмануть голкипера соперника. Россия уступила по итогам серии одиннадцатиметровых со счетом 3:4 и остановилась в шаге от полуфинала мундиаля.

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