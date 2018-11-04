На флешмобе в Москве собрались сотни волонтеров

В Москве на Поклонной горе прошел масштабный флешмоб, приуроченный ко Дню народного единства, сообщает «Национальная служба новостей».

У стен музея на Поклонной горе собрались почти 500 волонтеров. Они одновременно подняли флаги 85 регионов России как «символ крепкой дружбы и единстве всех россиян», пишет агентство.

Помимо этого, в столице появился арт-объект, изображающий виртуальные квартиры с жильцами разных национальностей. Инсталляцию можно найти на фасаде дома по адресу улица Валовая, 29.

День народного единства — российский государственный праздник, отмечающийся 4 ноября начиная с 2005 года.

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