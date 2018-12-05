Добровольцы массово сказали Путину «спасибо»

Президент России Владимир Путин выступил с речью во время церемонии награждения победителей конкурса «Доброволец России-2018».

«Очень многие хотели бы иметь в своем кругу таких людей как вы. Поздравляю с праздником, с днем волонтера!» — объявил он. В ответ на это из зала несколько раз продекламировали «спасибо».

Выступление главы государства периодически прерывалось аплодисментами.

На церемонии Путин вручил награду Антону Коротченко из Смоленской области, который победил в конкурсе.

Текущий год был объявлен в стране Годом добровольца. Подводя итоги, председатель Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев сообщил, что каждый третий россиянин за последний год помогал нуждающимся. Чаще всего делами помогают люди в возрасте от 18 до 30 лет. Волонтеры более старшего возраста предпочитают жертвовать вещи или деньги. Добровольцами чаще становятся женщины — они составляют 61 процент от общего числа.

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