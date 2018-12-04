Объявлены первые победители Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018»

В рамках Международного форума добровольцев состоялось торжественное награждение лауреатов конкурса «Доброволец России 2018». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Награды получили лауреаты в направлениях медицинского, экологического, «серебряного», корпоративного и медиадобровольчества, волонтерства в чрезвычайных ситуациях, а также лучшего организатора добровольческой деятельности и волонтерский центр. Вреди прочих, были отмечены благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, проект «Спаси жизнь» по обучению школьников основам первой помощи, а также инициатива «Чистые Игры» — командные соревнования по раздельному сбору мусора. Победители получили гранты в размере до 1 миллиона рублей на развитие своих инициатив.

На конкурс «Доброволец России» было подано 15839 заявок, в 10 раз больше, чем в прошлом году. Проекты объединяют более 1,5 миллиона человек.

Лучших в номинациях «Общее дело», «Помощь детям», «Уверенные в будущем», «Рожденные помогать» и «Вдохновленные искусством», а также «Волонтера года» объявят 5 декабря на торжественном концерте в честь Национального дня добровольца.

Ранее сообщалось, что участники Международного форума добровольцев обратились к президенту России с просьбой объявить 2020-й Годом Равенства возможностей. По мнению вице-президента «Рыбаков Фонда» Елены Ульяновой, такой шаг создаст условия для принятия друг друга, равного доступа к образованию, медицине, творчеству и другим направлениям социальной жизни.

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