Волонтеры придумали идею 2020 года

Участники Международного форума добровольцев обратились к президенту России с просьбой объявить 2020-й Годом Равенства возможностей. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы «Добровольцы России».

По мнению вице-президента «Рыбаков Фонда» Елены Ульяновой, такой шаг создаст условия для принятия друг друга, равного доступа к образованию, медицине, творчеству и другим направлениям социальной жизни.

Кроме того, в рамках проектной сессии Равенство возможностей волонтеры в течение дня разрабатывали дорожную карту по созданию инклюзивного общества. «Интерактивный блок был в том числе посвящен созданию социального телевидения, героями которого станут люди, которые делают добрые дела», — отмечается в тексте.

Международный форум добровольцев стартовал 2 декабря с Дня добрых дел, в рамках которого участники посетили социальные и культурные учреждения в Москве и Московской области, узнали особенности медицинского, событийного, экологического волонтерства, а также помогли сотрудникам. 3-4 декабря в павильоне № 69 ВДНХ проходит деловая программа мероприятия. Завершится форум 5 декабря праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера, где будут объявлены победители Всероссийского конкурса «Доброволец России».

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