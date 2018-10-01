Чиновников обучат работе с «серебряными» волонтерами

Российских чиновников и сотрудников социальных учреждений обучат работе с волонтерами старше 50 лет, заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко в ходе форума «серебряных» добровольцев. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 1 октября.

Вовченко подчеркнул, что общая задача государственных учреждений и добровольцев — помочь нуждающимся. Однако, по его словам, необходимо обращать внимание и на тех граждан, «которые напрямую за поддержкой не обращаются».

Модератор форума Артем Метелев анонсировал запуск платформы под названием молодыдушой.рф, где собраны обучающие материалы, методические пособия и актуальные новости в сфере волонтерства для граждан старшего возраста. По его словам, в настоящее время готовится программа по повышению мобильности волонтеров, чтобы в крупных мероприятиях могли участвовать и жители малых населенных пунктов.

Третий Всероссийский форум «серебряных» добровольцев проходит в Уфе с 30 сентября по 3 октября. В этом году в нем участвуют 500 волонтеров старше 50 лет.

2018 год в России объявлен Годом добровольца.

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