Российским волонтерам предложили поработать на МВД

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о готовности ведомства рассмотреть различные инициативы волонтеров — в том числе, связанные с мониторингом интернета на предмет запрещенной информации, профилактике наркомании и подростковой преступности. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Колокольцев сделал соответствующее заявление в Доме правительства Московской области в Красногорске, где проходит Первый Всероссийский форум поисково-спасательных формирований.

«Только в 2017 году при содействии волонтеров установлено местонахождение нескольких тысяч человек, почти треть из них — несовершеннолетние. Вы занимаетесь нужным и очень ответственным делом. От вас без преувеличения зависит чья-то жизнь, особенно если речь идет о пропавшем ребенке», — заявил министр МВД в своем выступлении.

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Колокольцев так же воспользовался случаем и наградил служебными наградами добровольцев, особо отличившихся при розыске пропавших без вести. Им были вручены нагрудные знаки «За содействие МВД».

В свою очередь Игорь Комиссаров, старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, от его имени выразил благодарность членам волонтерских движений и добровольно-спасательных отрядов.

«Своевременно был найден пропавший с в Липецкой области ребенок, а также несовершеннолетний, который ушел из поликлиники в Хабаровском крае и домой не вернулся. Благодаря помощи волонтеров в Оренбургской области был задержан опасный преступник, который похитил девочку, а также оказался причастным к другим преступлениям», — напомнил Комиссаров.

Массовое движение волонтеров в Подмосковье началось восемь лет назад, когда под Орехово-Зуево погибла пятилетняя Лиза Фомкина. Председатель СКР лично выезжал на место происшествия и требовал установить все его обстоятельства и причины. Позднее было установлено, что правоохранительные органы необоснованно откладывали поиски, так как были задействованы в охране праздничного мероприятия. Спустя несколько дней уже погибших девочку и ее тетю нашли волонтеры.

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