Девять человек пропали после столкновения баржи и катамарана на Волге

Один человек погиб, девять пропали без вести в результате столкновения баржи и прогулочного катамарана на Волге в районе речного порта Волгограда. Об этом информирует ТАСС.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что на прогулочном судне находились 17 человек. Семерых из них удалось спасти.

Инцидент произошел в 250 метрах от берега. После удара катамаран опрокинулся. В настоящий момент спасательная операция продолжается, в ней задействованы 12 плавсредств.

В июле 2011 года в Куйбышевском водохранилище Татарстана затонул пассажирский теплоход «Булгария». Катастрофа произошла в 2,5 километра от берега. В условиях шторма судно накренилось и за несколько минут ушло на дно. На теплоходе в момент крушения находился 201 человек. Погибли 122 человека, спасти удалось 79. Кораблекрушение на Волге стало крупнейшим в истории России за последние десять лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!