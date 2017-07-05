Мужчина погиб в результате опрокидывания лодки под Волгоградом

Один человек погиб и семеро, в том числе четверо детей, получили травмы в результате опрокидывания лодки на реке Волга в Волгоградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, около 18:00 в районе города Николаевск при переправе через Волгу перевернулась лодка, в которой было четверо взрослых и четверо детей. Семерым удалось спастись, все они доставлены в больницы, восьмой погиб, его тело сейчас ищут сотрудники МЧС.

В Южном следственном управлении на транспорте СКР подтвердили информацию об аварии и уточнили, что уже начата доследственная проверка по факту оказания услуг перевозки людей на моторной лодке, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

«5 июля 2017 года примерно в 18 часов поступило сообщение о том, что в городе Николаевск Волгоградской области на реке Волга, на удалении примерно 200 метров от берега перевернулась моторная лодка "Луч 9", в которой находилось восемь человек, в в том числе четверо несовершеннолетних. Водитель моторной лодки предпринял все необходимые меры по спасанию пассажиров, но один из мужчин так и не выплыл, его тело сейчас разыскивают. На месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа», — заявила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Анна Керземан.

Она уточнила, что, по предварительным данным судоводитель перевозил группу пассажиров на другой берег. Когда «Луч» вышел на открытую воду, он попал под высокую волну, вызванную сильным ветром, что и стало причиной трагедии.