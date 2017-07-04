Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере в Челябинской области

Спасатели обнаружили тело седьмого утонувшего в воскресенье на озере Максимка в Чесменском районе Челябинской области. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Тело обнаружили и извлекли в 9:15 (7:15 мск ― прим. «Ленты.ру») по местному времени», — рассказал собеседник агентства. Также он добавил, что поисковые работы завершены.

2 июля вечером на озере в Чесменском районе Челябинской области алюминиевая лодка, на которой находился мужчина со своими детьми и детьми родственников (всего девять человек), перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега им на помощь и утонули. Четверо детей смогли спастись.

Причиной опрокидывания стал перегруз маломерного судна. Кроме того, ситуацию усугубило отсутствие спасательных жилетов.

Позже стало известно, что они праздновали школьный выпускной дочери одного из погибших.