При опрокидывании лодки в Челябинской области утонули четыре человека

Несколько человек утонули в результате опрокидывания лодки в Челябинской области. Об этом говорится на сайте регионального главного Управления МЧС в воскресенье, 2 июля.

«По сообщению очевидцев с места событий, несколько человек поднялись на борт алюминиевой лодки типа "Казанка" и вышли на водную гладь запруды поселка Тогузак. По неизвестным на данный момент причинам, лодка перевернулась и все, кто был на ее борту, не смогли выбраться из воды», — утверждают спасатели.

Позднее Следственный комитет по Челябинской области завел дело по факту гибели в воде двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. По предварительной информации, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Ведутся поисковые работы по обнаружению тел мужчины, 8 и 15-летнего мальчиков, сообщается на сайте ведомства.

19 июня, на Ладожском озере близ поселка Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась застигнутая штормом лодка, в которой находились подростки из города Сортавала — четверо юношей и одна девушка в возрасте 15-16 лет, поехавшие на рыбалку. Спаслись двое молодых людей, которые рассказали, что девушка погибла на их глазах.