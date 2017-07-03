Число погибших на озере в Челябинской области выросло до шести. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Ранее сообщалось о четырех погибших. По информации полиции, один человек числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются. Всего в лодке было девять человек. Двое детей и двое взрослых самостоятельно добрались до берега, их доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.

Как уточнил источник, на помощь тонувшим бросились два находившихся на берегу человека. Один из них погиб, судьба второго неизвестна.

Алюминиевая лодка, на которой находился мужчина с детьми, перевернулась накануне на озере Максимка около поселка Тогузак. Причиной опрокидывания стал перегруз маломерного судна. Кроме того, ситуацию усугубило отсутствие спасательных жилетов.

Позднее Следственный комитет по Челябинской области завел дело по факту гибели в воде двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика.

19 июня, на Ладожском озере близ поселка Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась застигнутая штормом лодка, в которой находились подростки из города Сортавала — четверо юношей и одна девушка в возрасте 15-16 лет, поехавшие на рыбалку. Спаслись двое молодых людей, которые рассказали, что девушка погибла на их глазах.