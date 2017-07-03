Раскрыты подробности гибели людей на озере в Челябинской области

Люди, утонувшие на озере Максимка в Челябинской области, праздновали школьный выпускной. Об этом журналистам сообщил в понедельник, 3 июля, заместитель губернатора региона Олег Климов, передает ТАСС.

«Несколько семей отмечали хорошее событие: девочка закончила с отличием школу. Водоем не приспособлен для купания, вода холодная, мутная. Лодка была перегружена. Очевидно, что взрослые употребляли спиртные напитки, — это тоже отягчающий фактор», — сказал он.

Вечером 2 июля из озера извлекли тела двух мужчин, 10-летней девочки и двухлетнего мальчика. Позже вытащили трупы мальчиков восьми и 15 лет.

По данным следствия, мужчина со своими детьми и детьми родственников (всего девять человек) плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Четверо детей смогли спастись.