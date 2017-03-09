Задавивший катером мужчину насмерть саратовец осужден на один год колонии

Суд приговорил к одному году колонии-поселения 42-летнего жителя Саратова Олега Филина, наехавшего на своем катере на резиновую лодку, хозяин которой от полученных ранений скончался. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Саратовец признан виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Также с осужденного взыскано полтора миллиона рублей компенсации вреда, причиненного семье погибшего.

Из материалов дела следует, что днем 3 сентября 2016 года Филин в состоянии алкогольного опьянения управлял личным скоростным катером «Слайдер 210», двигаясь по притоку реки Волга. Около острова Комарова Грива судно на высокой скорости наехало на резиновую лодку, в которой находился 68-летний мужчина. В результате столкновения он получил множественные телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался в тот же день в больнице.

В Севастополе 17 сентября 2016 года быстроходный катер наехал на дайвера. Судно винтом перерубило ноги 33-летнему мужчине по имени Юрий, после чего водитель скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на пляже в Балаклаве. По словам очевидцев, до столкновения катер несколько раз проплывал вблизи берега на большой скорости.