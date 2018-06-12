В результате крушения катамарана на Волге погибли 10 человек

В результате столкновения прогулочного катамарана с баржей теплохода «Капитан Вечеркин» в Волгограде погибли 10 человек, судьба еще одной женщины остается неизвестной. Об этом сообщает ТАСС.

Спасатели завершили обследование катамарана, после чего сообщили о шести погибших женщинах и четверых мужчинах. Пассажиры находились в нетрезвом состоянии: «Молодежь отдыхала, все подвыпившие были», — сказал источник агентства в экстренных службах.

Он добавил, что владелец катамарана не регистрировал судно в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. В свою очередь, в Росморречфлоте сообщили, что корабль не имел необходимых документов для судоходства. В момент происшествия он двигался без опознавательных огней.

Инцидент произошел в ночь на 12 июня в районе речного порта Волгограда. Теплоход тянул две баржи в 250 метрах от берега, когда в одну из них врезался катамаран. Управлял маломерным судном его владелец.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!