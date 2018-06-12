Капитаном затонувшего на Волге катамарана оказался ранее судимый чиновник

Катамараном, который столкнулся с баржей на Волге, управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Дмитрий Хахалев управлял катамараном. По предварительным данным, на катамаране также находилась родственница Хахалева. В числе спасенных их нет», — рассказал агентству источник в экстренных службах.

В 2009 году Хахалев был приговорен к четырем годам колонии общего режима за изнасилование, побои и хулиганство со стрельбой.

11 марта баржа подмяла под себя катамаран в районе речного порта Волгограда. Прогулочное судно не было зарегистрировано в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, и в момент происшествия двигалось без опознавательных огней. Владелец не имел необходимых документов для судоходства.

В результате погибли 10 человек, еще одна женщина пропала без вести. Семерым людям удалось спастись. В момент ЧП пассажиры что-то праздновали, они были в состоянии алкогольного опьянения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!