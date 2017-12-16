Под Казанью обнаружили вмерзших в реку мужчину и женщину

Тела мужчины и женщины, вмерзшие в Волгу, были обнаружены спасателями Лаигевского района Республики Татарстан. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС в субботу, 16 декабря.

Отмечается, что спасателям поступило заявление о пропаже рыбака 1961 года рождения. Мужчина уехал на реку 14 декабря и не выходил на связь. «По прибытию дежурной смены к месту вызова обнаружена перевернутая резиновая лодка и тело мужчины, вмерзшее в лед. В 13:30 было обнаружено вмерзшее в лед тело женщины. Водолазная группа провела работу по извлечению и доставке тел погибших на берег», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Тела были обнаружены на расстоянии 50 метров от берега. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В феврале в Подмосковье замерзла насмерть 84-летняя пациентка Щелковской клинической больницы. Женщина пыталась сбежать из неврологического отделения по пожарной лестнице.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!