Семья чистопольцев умерла после жалобы на здоровье кота

Жительница Чистополя, вернувшись домой с работы, нашла мертвыми своего 52-летнего мужа и 23-летнего сына. Об этом сообщил газете «Чистопольские известия» источник в правоохранительных органах.

По его информации, молодой человек позвонил матери и пожаловался на плохое самочувствие кота. Она решила перезвонила супругу, чтобы уточнить, что с животным. Ее муж произнес «Алло», после чего разговор прервался. Женщина подумала, что возникли какие-то проблемы со связью и не придала этому особого значения, а придя домой, обнаружила мужа, сына и кота на полу и без признаков жизни.

Как отмечается, это произошло вечером 13 декабря. Причиной смерти, по версии правоохранительных органов, стало отравление угарным газом.

В феврале на севере Москвы двое мужчин скончались от отравления угарным газом в салоне «Газели», припаркованной возле дома. Аналогичный инцидент с тремя погибшими в машине марки УАЗ произошел в мае 2016 года в Челябинской области.

В сентябре того же года из-за попавшего в дымоотвод водонагревательной колонки голубя в Орле от угарного газа скончались двое пенсионеров и их 24-летняя внучка. В доме, вопреки требованиям газовщиков, были закрыты все окна.

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