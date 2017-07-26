В Кузбассе от угарного газа погибли жилец частного дома и трое спасателей

В Кемеровской области от воздействия угарного газа погибли четыре человека — жилец частного дома и трое сотрудников МЧС России, пытавшихся поднять его тело из погреба. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

Труп 75-летнего мужчины был обнаружен в погребе частного дома в Тяжинском районе во вторник, 25 июля. На место прибыла следственно-оперативная группа и спасатели. Во время проведения спасательных работ четверо работников МЧС России спустились в погреб, чтобы поднять тело, однако через некоторое время они перестали выходить на связь.

Прибывший второй отряд спасателей извлек тела четверых погибших из погреба, еще один спасатель госпитализирован с признаками отравления угарным газом.

Проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что накануне местный житель протопил погреб дровами. Днем мужчина спустился в погреб и не выбрался, родственники обратились за помощью в МЧС.