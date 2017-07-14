Четверо российских рыбаков насмерть отравились газом в Норвежском море

Четверо членов экипажа российского траулера «Капитан Сулимов» погибли во время промысла в Норвежском море. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает агентство Sea News.

Отмечается, что 13 июля один из членов экипажа траулера заметил дым в помещении, где хранилась гофротара. Мастер добычи и три матроса отправились искать источник возгорания, не воспользовавшись средствами защиты. В итоге они насмерть отравились угарным газом. В дальнейшем выяснилось, что открытого огня на судне не было, коробки тлели.

Судно следует в датский порт Торсхавн (Фарерские острова) для проведения судмедэкспертизы. Туда же в ближайшее время будет направлен сотрудник компании-судовладельца «Робинзон».

Kp.ru сообщает, что капитан судна находится в тяжелом состоянии. Расследованием происшествия займется комиссия.

«Капитан Сулимов» зарегистрирован в Мурманске, экипаж 65 человек.

18 мая в Охотском море загорелся траулер «Капитан Чернов», находившийся там на промысле. В результате никто не пострадал.