В Охотском море загорелся траулер «Капитан Чернов»

Пожар произошел на борту рыболовецкого траулера «Капитан Чернов», который находится на промысле в Охотском море у берегов Камчатки, сообщает РИА Новости в четверг, 18 мая.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Возгорание, по информации агентства, произошло в надстройке траулера. Судно было обесточено. В текущий момент наблюдается сильное задымление, источник огня не обнаружен.

«На борту судна в момент возгорания находилось 27 членов экипажа, большинство из них пересажены на находившийся рядом траулер "Реал". На борту "Капитана Чернова" остаются пять человек во главе с капитаном, которые пытаются потушить пожар своими силами. Им также помогают моряки с соседних судов», — сообщил агентству начальник Петропавловск-Камчатского морского спасательного подцентра Артур Рец.

Агентству Eadaily Рец рассказал, что «угрозы для жизни оставшихся на борту людей нет, так как они быстро могут покинуть транспортный рефрижератор и перейти на другое судно».

«Капитан Чернов» находится в 30 километрах от поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края. На помощь экипажу направлено спасательное судно «Суворовец», однако путь до места займет не менее двух дней.

Траулер построен построен в 1993 году. Порт приписки судна — Владивосток.