Участник съемок «Титаника» опроверг новую версию гибели судна

Версия ирландского журналиста Шенана Молони о том, что причиной крушения трансатлантического судна «Титаник» стал пожар, возникший до столкновения с айсбергом, не выдерживает критики. Такое мнение в интервью газете «Московский комсомолец» высказал сотрудник Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, который занимался организацией подводных съемок в фильме «Титаник» Джеймса Кемерона.

«Похоже, человеку просто нечего делать. Он как будто изучает историю, а на самом деле в этой истории белых пятен уже нет: все давно установлено», — заявил специалист.

По словам Сагалевича, версия Молони о пожаре, который скрыли от пассажиров, ничем не подтверждается. Если бы это было правдой, «хоть одно письменное свидетельство да осталось бы». «И в безалаберность руководства корабельной компании я, если честно, тоже не верю», — говорит ученый. Он подчеркнул, что изучение пробоины в корпусе судна невозможно — обломки, которые до сих пор лежат на дне океана, ушли глубоко в осадок.

«Во время съемок "Титаника" я лично общался с одной из выживших — Эвой Хат. Когда мы беседовали, ей было уже 86 лет, а на момент трагедии едва исполнилось семь. И я вам совершенно официально заявляю, что правдоподобная версия трагедии только одна», — подчеркнул эксперт.

Ранее в январе журналист Шенан Молони, который 30 лет изучал историю «Титаника», заявил, что причиной затопления судна стал не только айсберг, но и длившийся несколько недель пожар в топливном отсеке: из-за огня обшивка корпуса стала хрупкой и не выдержала удара.

Трансатлантический пароход «Титаник» потерпел крушение в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. В результате 1496 человек погибли, 712 были спасены. Часть обломков судна подняли со дна, но его носовая и кормовая части до сих пор находятся под водой: сразу после катастрофы не существовало необходимых для их извлечения технологий, а позже они пришли в такое состояние, что достать их, не разрушив, стало невозможно.

Фильм Джеймса Кемерона «Титаник» вышел в 1997 году. Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Картина получила 11 премий «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм».