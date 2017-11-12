Российский военный умер во время рыбалки в Казахстане

Военнослужащий войсковой части России, расположенной в Карагандинской области Казахстана, утонул в ночь на 12 ноября во время рыбалки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям.

Военные 1981 и 1985 года рождения поехали на рыбалку за 150 километров от казахстанского Приозерска и не вернулись. Их искали шесть спасателей, пять местных жителей и 15 сотрудников российской военной части.

«В 03:48 (00:48 по московскому времени) тело одного из военнослужащих обнаружили местные жители. Поиски второго продолжаются», — говорится в сообщении.

10 ноября двое военных погибли и пятеро пострадали при самопроизвольном взрыве боеприпаса на полигоне Цугол в Забайкальском крае. От полученных ранений скончались офицер и военнослужащий-контрактник.