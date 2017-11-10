На полигоне в Забайкалье подорвались семь военных

Двое военных погибли и пятеро пострадали при самопроизвольном взрыве боеприпаса на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Об этом в пятницу, 10 ноября, ТАСС сообщили в Минобороны.

Инцидент произошел во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся снарядов. От полученных ранений скончались офицер и военнослужащий-контрактник.

Еще одному офицеру и четверым контрактникам оказывается медицинская помощь. «Интерфакс» уточняет, что они доставлены в больницу. Врачи заявили, что их жизни сейчас ничего не угрожает.

На место происшествия вылетела комиссия Восточного военного округа для установления причин случившегося.